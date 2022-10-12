В Запорожской области ВСУ ударили по оккупантам: поражен комплекс С-300, до десяти единиц военной техники и 60 военных РФ
В Запорожье украинские военные за несколько дней поразили около 60 оккупантов, до 10 единиц их военной техники и ракетный комплекс С-300
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .
"В Запорожской области Силами обороны за предыдущие дни поражен зенитный ракетный комплекс С-300, до десяти единиц военной техники и около 60 военнослужащих российских оккупационных войск", - отметили в администрации.
- 12 октября во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье прогремел громкий взрыв . По предварительным данным, взорвался автомобиль.
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