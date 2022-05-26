Об этом сообщает в телеграмме Запорожская областная военная администрация .

Враг осуществляет перегруппировку своих подразделений в направлении Васильевка и Орехова, аккумулирует на оккупированных территориях большое количество военной и тяжелой автомобильной техники.

В Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка", – говорится в сообщении.

В Запорожской области продолжаются ракетные обстрелы и авиационные удары по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре. С вражеских снарядов в регионе начались массовые пожары.

25 мая в Запорожье тушили пожар в торговом центре на площади 800 кв. и зданиях Шевченковского района города.



В селе Новобойковское горела хозяйственная постройка, в Камышевасе – летняя кухня, в Новокарловке Пологовского района – помещение школы. В городе Пологи и в селе Широкое Васильевского района занялась сухая трава и мусор на открытой территории. В Гуляйполе спасатели потушили огонь, охвативший две хозяйственные постройки, крыши домов и две летние кухни. Также в результате российских обстрелов в Орехове горел гараж, крыша жилого дома, сухая трава и мусор и хозяйственное сооружение.

Спасатели локализовали все возгорания.

Пиротехники обезвредили кассетный боеприпас и два реактивных снаряда "Смерч" вблизи села Новояковловка Запорожского района. За селом Магдалиновка – один кассетный снаряд.

Кроме того, 25 мая за нарушение правил комендантского часа задержали 9 мужчин и одну женщину.

С 10:00 до 15:00 26 мая будет работать гумкоридор для выезда из Запорожья на временно оккупированную территорию в районе Каменского.

23 мая россияне закрыли выезд из оккупированных Мелитополя и Энергодара в Запорожье.

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