В Запорожской области в результате вражеских обстрелов в некоторых районах отсутствует водоснабжение, электричество и газ

Из-за активных боевых действий провести аварийно-восстановительные работы почти невозможно, сообщает в телеграм Запорожская областная военная администрация.

За прошедшие сутки в городе Запорожье из-за повреждения сетей без энергоснабжения остался 101 потребитель. Восстановить планируют сегодня. Ранее восстановили свет в селах Новопокровка и Чистополье Пологовского района.

В Орехове повреждены водопроводные сети. В Гуляйполе и близлежащих населенных пунктах Пологовского района, а также в пгт Степногорск и близлежащих селах Васильевского района нет воды. Повреждены и очистные сооружения.

Кроме того, из-за проблем с обеспечением электроэнергией артезианских скважин без водоснабжения остается часть г. Пологи Пологовского района.

Также в результате боевых действий повреждены канализационные очистные сооружения, принимающие стоки г. Васильевка и пгт Степногорск Васильевского района", – говорится в сообщении.



Без газа остаются 88 городов и сел области, это почти 70 тыс. пользователей. Из них 48 населенных пунктов Бердянского и Мелитопольского районов из-за повреждений магистрали Донецкой области. Также в Орехове повреждены распределительный и вводный газопроводы низкого давления.

"Вместе с тем, в том же г. Орехов за прошлые сутки были устранены нанесенные ранее в тот же день в результате обстрела повреждения распределительных газопроводов низкого давления.

"Нарушенное в результате ведения боевых действий газоснабжение в других населенных пунктах области планируется безотлагательно восстановить после получения доступа для проведения аварийно-восстановительных работ, – добавляют в ЗОВА.

12 мая из-за вражеских обстрелов Гуляйполя повреждены восемь многоэтажек, около десяти частных домов и другая инфраструктура. Также пострадали три человека.

В боях с российскими оккупантами под г. Гуляйполе Запорожской области 31 марта погиб тренер по баскетболу ДЮСШ 12 Запорожского городского совета Немченко Юрий.

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