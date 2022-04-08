В Запорожской области в результате обстрела повреждены газопроводы, без газа остались более 62 тыс. человек

Об этом сообщается в Запорожской ОВА.

В результате обстрела 7 апреля были повреждены распределительные газопроводы низкого и среднего давления в городах Гуляйполе и Орехов. Всего в области без газоснабжения осталось 62 267 абонентов в 53 населенных пунктах.

"Полностью отключены от газоснабжения 48 населенных пунктов Бердянского и Мелитопольского районов из-за повреждений магистрального газопровода на территории Донецкой области. Нарушенное в результате ведения боевых действий газоснабжение в населенных пунктах планируется безотлагательно восстановить после получения доступа для проведения аварийно-восстановительных работ" - добавляют в сообщении.