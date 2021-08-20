В Запорожской области в ДТП с двумя легковушками погибли четыре человека, из них двое - дети

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.



Сегодня в четыре утра между селами Высокое и Радостное на автодороге М-18 "Харьков-Симферополь" произошло столкновение двух легковых автомобилей. Один из них загорелся.



В аварии погибли 4 человека, из них 2 детей (возраст до 8 лет).



Еще 2 человека с травмами госпитализированы в больницу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb