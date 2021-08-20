В Запорожской области в ДТП с двумя легковушками погибли четыре человека, из них двое - дети
В Запорожской области произошла смертельная ДТП, жертвами стали четыре человека
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Сегодня в четыре утра между селами Высокое и Радостное на автодороге М-18 "Харьков-Симферополь" произошло столкновение двух легковых автомобилей. Один из них загорелся.
В аварии погибли 4 человека, из них 2 детей (возраст до 8 лет).
Еще 2 человека с травмами госпитализированы в больницу.
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