В Запорожской области увеличивается количество военных РФ, - депутат облсовета Лишенко
Депутат Запорожского облсовета Сергей Лишенко считает, что на оккупированных территориях Запорожской области российские военные уже деморализованы
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В Запорожской области чувствуется увеличение количества российских военных. Об этом рассказывают местные жители. Военные РФ перебрасываются в Днепрорудный, Энергодар, Мелитополь. Это те военные, которых отвели с правого берега, или те, кто находились в резерве - пока неизвестно. Они сразу начинают. обустраивать свои позиции, строить дополнительные укрепления, занимают дома местных жителей", - отметил Лышенко.
По его словам, оборонительные укрытия, обустраиваемые российскими военными, не смогут сдержать украинскую армию.
"Российские военные, которые находятся длительное время на этих территориях, уже деморализованы. Оккупанты говорят местным: когда-нибудь утром вы проснетесь, а нас уже здесь нет. То есть россияне понимают, что никто не будет ввязываться в городские бои. Они морально готовы к отступлению. ", – подчеркнул Лышенко.
- Из-за наступления зимы на фронте уменьшится интенсивность наступательных действий, а украинские военные и оккупанты перейдут к более позиционному противостоянию.
- Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, однако украинские защитники отбили атаки в районе 7 населенных пунктов
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