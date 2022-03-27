В Запорожской области терроборона освободила от оккупантов два села
В Запорожской области от российских оккупантов были освобождены села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе
Об этом сообщает Запорожская облгосадминистрация.
Силы Мелитопольского батальона терробороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского освободили от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе.
Бойцы обезвредили более 80 единиц живой силы врага, несколько единиц бронетехники, захватили документы и оружие мотострелкового подразделения РФ.
"Оккупанты постоянно несут значительные потери. По словам теробороновцев Мелитопольского батальона, вторгшийся на нашу землю враг теперь чувствует себя очень некомфортно не только на линии фронта, но и за ней, ведь защитники настроены беспощадно уничтожать оккупантов, особенно после преступлений. российской армией против местного населения в Запорожской области", - говорится в сообщении Запорожской ОГА.
- 26 марта первые автобусы с мариупольцами прибыли в Запорожье. Ранее колонну с эвакуированными людьми блокировали русские военные.
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