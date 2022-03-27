В Запорожской области терроборона освободила от оккупантов два села

Об этом сообщает Запорожская облгосадминистрация.



Силы Мелитопольского батальона терробороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского освободили от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе.



Бойцы обезвредили более 80 единиц живой силы врага, несколько единиц бронетехники, захватили документы и оружие мотострелкового подразделения РФ.



"Оккупанты постоянно несут значительные потери. По словам теробороновцев Мелитопольского батальона, вторгшийся на нашу землю враг теперь чувствует себя очень некомфортно не только на линии фронта, но и за ней, ведь защитники настроены беспощадно уничтожать оккупантов, особенно после преступлений. российской армией против местного населения в Запорожской области", - говорится в сообщении Запорожской ОГА.





26 марта первые автобусы с мариупольцами прибыли в Запорожье. Ранее колонну с эвакуированными людьми блокировали русские военные.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb