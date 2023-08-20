В Запорожской области среди оккупантов произошло "межэтническое противоречие": погибли более 20 захватчиков
Во временно оккупированном поселке Михайловка Запорожской области произошла стрельба из-за "межэтнического противоречия" среди оккупантов, в результате чего погибли более 20 военных, еще около 40 - ранены
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, межэтнические и межнациональные противоречия военнослужащих российских оккупационных войск преуспевают не только на территории России, но и во временно оккупированных территориях.
"Да, в населенном пункте Михайловка Запорожской области во время съемки российского пропагандистского сюжета о высокопоставленных чиновниках из кадыровцев военнослужащие-дагестанцы выразили недовольство, которое переросло в схватку", - написала Маляр.
По словам заместителя министра обороны, в результате применения огнестрельного оружия погибли 20 окупантов, еще около 40 получили ранения.
- 13 августа во временно оккупированном селе Урзуф близ Мариуполя произошла перестрелка между военнослужащими российской армии и кадыровцами, в результате чего погибли 7 мирных жителей.
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