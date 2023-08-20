Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, межэтнические и межнациональные противоречия военнослужащих российских оккупационных войск преуспевают не только на территории России, но и во временно оккупированных территориях.

"Да, в населенном пункте Михайловка Запорожской области во время съемки российского пропагандистского сюжета о высокопоставленных чиновниках из кадыровцев военнослужащие-дагестанцы выразили недовольство, которое переросло в схватку", - написала Маляр.

По словам заместителя министра обороны, в результате применения огнестрельного оружия погибли 20 окупантов, еще около 40 получили ранения.