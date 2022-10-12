В Запорожской области создали специальные подразделения по борьбе с дронами-камикадзе
На территории Запорожской области создали мобильные и стационарные подразделения по борьбе с дронами-камикадзе
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Жителей Запорожья предупредили, что теперь они могут слышать звуки пулеметных очередей и выстрелов из зенитных установок
"Вниманию жителей Запорожья и области! Силами обороны Запорожского края созданы мобильные и стационарные подразделения для борьбы с дронами-камикадзе. Поэтому во время их нападения на объекты общественной инфраструктуры возможно ведение огня из стрелкового оружия и зенитных установок, как за городом, так и в его пределах. Просим сильно не волноваться при звуках пулеметных очередей и выстрелов зениток. Наши ребята защищают нас! Спасибо за понимание! Победа будет за нами!", - пишет Старух.
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