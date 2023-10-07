В Запорожской области СБУ уничтожила российский "Солнцепек"

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Разведчики Запорожского управления СБУ во время разведывательной операции зафиксировали российскую позицию тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", которую оккупанты называют "гордостью" российского военно-промышленного комплекса. Именно эта система должна была нанести удар по позициям украинских военных, осуществляющих контрнаступление на этом направлении, говорится в сообщении.

"Благодаря координации сотрудников Службы безопасности и артиллеристов ВСУ ТОС-1А "Солнцепек" был уничтожен вместе с экипажем и полным боекомплектом", - заявила СБУ.

Указано, что огнеметную систему поразили с помощью ракеты HIMARS.