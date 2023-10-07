В Запорожской области СБУ уничтожила российский "Солнцепек"
С помощью HIMARS СБУ уничтожила российскую огнеметную систему "Солнцепек" с экипажем и полным боекомплектом
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Разведчики Запорожского управления СБУ во время разведывательной операции зафиксировали российскую позицию тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", которую оккупанты называют "гордостью" российского военно-промышленного комплекса. Именно эта система должна была нанести удар по позициям украинских военных, осуществляющих контрнаступление на этом направлении, говорится в сообщении.
"Благодаря координации сотрудников Службы безопасности и артиллеристов ВСУ ТОС-1А "Солнцепек" был уничтожен вместе с экипажем и полным боекомплектом", - заявила СБУ.
Указано, что огнеметную систему поразили с помощью ракеты HIMARS.
- 7 октября Институт изучения войны написал, что украинские военные продолжают наступательные действия на Донетчине и Запорожье. Защитники имеют продвижение на южном фланге Бахмутского направления и районе Вербового.
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