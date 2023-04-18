Об этом Андрей Ермак написал в телеграмме.

"В Запорожской области было сбито 5 "шахедов"", – лаконично написал Ермак.

Впоследствии эта информация была подтверждена в Запорожской ОВА.

"Вечер наших героев, которые 24/7 защищают украинское небо. Свое мастерство силы ПВО показали над запорожской землей: вражеские "жестянки" сегодня успешно приземлены. Спасибо нашим военным, которые защитили мирные дома. Сохраняйте спокойствие и любите Украину. Мы победим!", – написал Юрий Малашко.

Об успешной работе ПВО также сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев:

"Сегодня вечером в Запорожье искусно сработали наши Силы противовоздушной обороны. Низкий поклон украинским воинам, которые "прикрывают" небо над нашим городом!"