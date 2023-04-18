В Запорожской области сбили 5 "шахедов"
Руководители офиса президента и Запорожской ОВА сообщили, что в Запорожской области сбиты пять иранских дронов-камикадзе. Подробнее читайте в статье
Об этом Андрей Ермак написал в телеграмме.
"В Запорожской области было сбито 5 "шахедов"", – лаконично написал Ермак.
Впоследствии эта информация была подтверждена в Запорожской ОВА.
"Вечер наших героев, которые 24/7 защищают украинское небо. Свое мастерство силы ПВО показали над запорожской землей: вражеские "жестянки" сегодня успешно приземлены. Спасибо нашим военным, которые защитили мирные дома. Сохраняйте спокойствие и любите Украину. Мы победим!", – написал Юрий Малашко.
Об успешной работе ПВО также сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев:
"Сегодня вечером в Запорожье искусно сработали наши Силы противовоздушной обороны. Низкий поклон украинским воинам, которые "прикрывают" небо над нашим городом!"
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