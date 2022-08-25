В Запорожской области российские оккупанты обстреляли жилые дома, погиб 17-летний парень

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме.

Как говорится в сообщении, сегодня, 25 августа, российские оккупанты массированно обстреливали город Орехов Запорожской области.

"Очередной массированный вражеский обстрел в городе Орехов и населенных пунктах вокруг. Оккупант применил артиллерию, бил несколько часов подряд... Разрушены десятки частных домов", - пишет Старух.

Также сообщается, что от вражеских обстрелов погиб парень, еще одна женщина тяжело ранена.

"Погиб 17-летний юноша. Он был тяжело ранен, умер по дороге в госпиталь. Еще одна женщина из поселка Преображенка, 66 лет, получила тяжелые ранения во время вражеской атаки", - добавил глава Запорожской ОВА.

В результате обстрела россиянами 24 августа жилого сектора и железнодорожной станции в поселке Чаплино Днепропетровской области погибли 25 человек, из них четверо – дети.

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