Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .

На Запорожском направлении в течение 12 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей. В течение суток россияне обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

Оккупанты били по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Лежино, Степное, Орехов, Гуляйполе, Зализничное, Преображенка, Приморское, Каменское, Дорожнянка, Чаривное, Новоданиловка, Полтавка, Малиновка, Ольговское, Белогорье, Новоандреевка, Новояковлевка, Степногорск, Щербаки.

"Поступило 37 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", – отметили в Запорожской ОВА.

В течение 12 октября с временно оккупированной территории эвакуировали 154 человека, в том числе 38 детей.

12 октября украинские бойцы поразили три вражеских С-300 в Токмаке Запорожской области.

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