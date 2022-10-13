В Запорожской области россияне за сутки уничтожили 37 квартир
В Запорожской области 12 октября российские захватчики разрушили 37 гражданских объектов в районе 19 населенных пунктов
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .
На Запорожском направлении в течение 12 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей. В течение суток россияне обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.
Оккупанты били по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Лежино, Степное, Орехов, Гуляйполе, Зализничное, Преображенка, Приморское, Каменское, Дорожнянка, Чаривное, Новоданиловка, Полтавка, Малиновка, Ольговское, Белогорье, Новоандреевка, Новояковлевка, Степногорск, Щербаки.
"Поступило 37 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", – отметили в Запорожской ОВА.
В течение 12 октября с временно оккупированной территории эвакуировали 154 человека, в том числе 38 детей.
- 12 октября украинские бойцы поразили три вражеских С-300 в Токмаке Запорожской области.
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