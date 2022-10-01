Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .

На Запорожском направлении в течение суток ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. В течение 1 октября они обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

Оккупанты накрыли огнем гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Матвеевки, Новоандреевки, Зализничного, Дорожнянки, Новоданиловки, Ольговского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Белогорья, Орехова, Червоного, Темировки, Малиновки, Полтавки, Чаривного, Степового и Приморского.

"Поступило 28 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.

За 30 сентября с временно оккупированных территорий эвакуировали 1385 человек, в том числе 196 детей.

29 сентября российские оккупанты разрушили 59 объектов гражданской инфраструктуры в районе 19 населенных пунктов.

30 сентября россияне ударили 16 ракетами по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Число погибших возросло до 30, раненых - до 88. Среди пострадавших есть волонтеры, которые перевозят лекарства на временно оккупированные территории, эвакуируют людей, а также имеющие родственников на захваченной россиянами части области.

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