В Запорожской области россияне за сутки разрушили 28 гражданских объектов
В Запорожской области 30 сентября российские захватчики разрушили 28 гражданских объектов в районе 18 населенных пунктов
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .
На Запорожском направлении в течение суток ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. В течение 1 октября они обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.
Оккупанты накрыли огнем гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Матвеевки, Новоандреевки, Зализничного, Дорожнянки, Новоданиловки, Ольговского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Белогорья, Орехова, Червоного, Темировки, Малиновки, Полтавки, Чаривного, Степового и Приморского.
"Поступило 28 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.
За 30 сентября с временно оккупированных территорий эвакуировали 1385 человек, в том числе 196 детей.
- 29 сентября российские оккупанты разрушили 59 объектов гражданской инфраструктуры в районе 19 населенных пунктов.
- 30 сентября россияне ударили 16 ракетами по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Число погибших возросло до 30, раненых - до 88. Среди пострадавших есть волонтеры, которые перевозят лекарства на временно оккупированные территории, эвакуируют людей, а также имеющие родственников на захваченной россиянами части области.
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