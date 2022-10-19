Об этом сообщили в телеграмме Запорожской ОВА.

В Запорожском направлении ситуация в течение суток существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей. В течение 18 октября оккупанты обстреляли украинские позиции по танкам, реактивной и ствольной артиллерии.

Они били по гражданской инфоструктуре в районе Запорожья. Значочного, Железнодорожного, Степного, Гуляйполя, Преображенки, Дорожнянки, Орехова, Щербаков, Шевченко, Малиновки, Юрковки, Таврического, Новоданиловки, Ольговского, Белогорья, Новоандреевки, Красного, Малой Токмачки, Полтавки и Малых Щербак.

"Поступило 29 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - подчеркнули в ОВА.

В течение 18 октября с временно оккупированной территории эвакуировали 200 человек, в том числе 33 детей.

В ночь на 19 октября россияне обстреляли админздание и подстанцию в Энергодаре Запорожской области, оставив часть города без света и воды.

Также они ударили ракетами С-300 по критической инфраструктуре в Запорожском районе и вызвали пожар.

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