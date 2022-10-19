В Запорожской области россияне за сутки повредили около 30 гражданских объектов
В Запорожской области 18 октября российские оккупанты обстреляли 29 гражданских объектов в районе 21 населенного пункта
Об этом сообщили в телеграмме Запорожской ОВА.
В Запорожском направлении ситуация в течение суток существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей. В течение 18 октября оккупанты обстреляли украинские позиции по танкам, реактивной и ствольной артиллерии.
Они били по гражданской инфоструктуре в районе Запорожья. Значочного, Железнодорожного, Степного, Гуляйполя, Преображенки, Дорожнянки, Орехова, Щербаков, Шевченко, Малиновки, Юрковки, Таврического, Новоданиловки, Ольговского, Белогорья, Новоандреевки, Красного, Малой Токмачки, Полтавки и Малых Щербак.
"Поступило 29 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - подчеркнули в ОВА.
В течение 18 октября с временно оккупированной территории эвакуировали 200 человек, в том числе 33 детей.
- В ночь на 19 октября россияне обстреляли админздание и подстанцию в Энергодаре Запорожской области, оставив часть города без света и воды.
- Также они ударили ракетами С-300 по критической инфраструктуре в Запорожском районе и вызвали пожар.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.06
Покупка 40.06Продажа 40.79
-
EUR
Покупка 38.45Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное