Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме.

В Запорожском направлении за сутки ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на содержании занятых рубежей.

В течение 29 октября оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Камышевахи, Степного, Малой Токмачки, Щербаков, Темировки, Преображенки, Запорожского, Малиновки, Омельнтка, Червоного, Зализнычного, Орехова, Гуляйполя, Жовтнянки, Жовтенького, Малинского Новоданиловки, Чаривного и Новоивановки.

"Поступило 43 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - подчеркнули в ОВА.

За 29 октября с временно оккупированной территории эвакуировали 96 гражданских, в том числе 21 ребенка.

29 октября россияне нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Запорожья, разрушив промышленное здание.

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