В Запорожской области россияне за сутки повредили 43 объекта гражданской инфраструктуры
Российские захватчики 29 октября обстреляли 43 объекта гражданской инфраструктуры в районе 23 населенных пунктов Запорожской области
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме.
В Запорожском направлении за сутки ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на содержании занятых рубежей.
В течение 29 октября оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Камышевахи, Степного, Малой Токмачки, Щербаков, Темировки, Преображенки, Запорожского, Малиновки, Омельнтка, Червоного, Зализнычного, Орехова, Гуляйполя, Жовтнянки, Жовтенького, Малинского Новоданиловки, Чаривного и Новоивановки.
"Поступило 43 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - подчеркнули в ОВА.
За 29 октября с временно оккупированной территории эвакуировали 96 гражданских, в том числе 21 ребенка.
- 29 октября россияне нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Запорожья, разрушив промышленное здание.
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