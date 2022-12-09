В Запорожской области россияне за сутки повредили 33 гражданских объекта

Об этом сообщили в Запорожской ОВО.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по 15 населенным пунктам Запорожской области, а именно по Орехову, Малиновке, Красному, Щербакам, Каменскому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Малой Токмачке, Новоданиловке, Новоандреевке, Дорожнянке, Ольговскому, Степовому и Лукьяновскому. После этого поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов, квартир и объектов инфраструктуры.

Также за прошедшие сутки проводили эвакуацию гражданских с временно оккупированной территории Запорожской области. Эвакуирован 91 человек, среди которых 12 детей.

8 декабря ВСУ нанесли удар по району сосредоточения захватчиков в Запорожской области, в результате чего 240 российских солдат получили ранения.