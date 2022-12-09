В Запорожской области россияне за сутки повредили 33 гражданских объекта
За минувшие сутки, 8 декабря, в Запорожской области поступило 33 сообщения о разрушении домов граждан и объектов инфраструктуры в результате российских обстрелов
Об этом сообщили в Запорожской ОВО.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по 15 населенным пунктам Запорожской области, а именно по Орехову, Малиновке, Красному, Щербакам, Каменскому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Малой Токмачке, Новоданиловке, Новоандреевке, Дорожнянке, Ольговскому, Степовому и Лукьяновскому. После этого поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов, квартир и объектов инфраструктуры.
Также за прошедшие сутки проводили эвакуацию гражданских с временно оккупированной территории Запорожской области. Эвакуирован 91 человек, среди которых 12 детей.
- 8 декабря ВСУ нанесли удар по району сосредоточения захватчиков в Запорожской области, в результате чего 240 российских солдат получили ранения.
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