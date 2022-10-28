Об этом сообщили в телеграмме Запорожской ОВА.

В Запорожском направлении ситуация за сутки существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей. Оккупанты 27 октября обстреляли украинские позиции по танкам, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

Они гатили по гражданской инфраструктуре в районе Запорожья, Дорожнянки, Степного, Малых Щербаков, Красного, Новоданиловки, Малой Токмачки, Успеники, Гуляйполя, Степногорска, Новоандреевки, Волшебного, Ольговского, Белогорья, Щербаков, Преображенки, Полтавы .

"Поступило 23 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - подчеркнули в ОВА.

За 27 октября с временно оккупированной территории эвакуировали 131 человека, в том числе 24 детей.

В Запорожской области украинские защитники за несколько дней уничтожили восемь единиц российских вооружений и техники, а также ранили до 120 захватчиков.

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