Об этом сообщили в телеграме Запорожской ОВА.

На Запорожском направлении ситуация 21 октября существенно не изменилась. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на удержании занятых рубежей. В течение суток они по всей линии фронта обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии.

Россияне накрыли огнем гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Заречного, Полтавки, Орехова, Зализнычного, Чаривного, Щербаков, Степного, Белогорья, Дорожнянки, Малиновки, Красного, Новоандреевки, Ольговского, Малых Щербаков и Каменского.

"Поступило 19 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - отметили в Запорожской ОВА.

За 21 октября с временно оккупированной территории эвакуировали 113 гражданских, в том числе 21 ребенка.

20 октября российские захватчики обстреляли 21 объект гражданской инфраструктуры в районе 17 населённых пунктов Запорожской области.

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