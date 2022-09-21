В Запорожской области россияне в течение суток разрушили 23 гражданских объекта
В Запорожье 20 сентября российские захватчики разрушили 23 гражданских объекта в 17 населенных пунктах
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .
В течение 20 сентября в Запорожском направлении ситуация существенно не изменилась. Россияне сосредотачивают основные усилия на содержании занятых рубежей. В течение 20 сентября они обстреляли украинские позиции по танкам, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.
Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Камышевахи, Годового, Преображенки, Железнодорожного, Полтавки, Новоданиловки, Дорожнянки, Гуляйполя, Червого, Успеновки, Волшебного и Малых Щербаков.
"Поступило 23 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.
За 20 сентября с временно оккупированной территории Запорожской области эвакуировали 917 человек, в том числе 163 детей.
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы о присоединении" к РФ.
- 21 сентября Институт изучения войны сообщил, что псевдореферендумы не помогут РФ изменить ситуацию с комплектацией армии, однако приведут к усилению ядерного шантажа.
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит псевдореферендумы на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.75
Покупка 40.75Продажа 41.68
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное