Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

В течение 20 сентября в Запорожском направлении ситуация существенно не изменилась. Россияне сосредотачивают основные усилия на содержании занятых рубежей. В течение 20 сентября они обстреляли украинские позиции по танкам, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Камышевахи, Годового, Преображенки, Железнодорожного, Полтавки, Новоданиловки, Дорожнянки, Гуляйполя, Червого, Успеновки, Волшебного и Малых Щербаков.

"Поступило 23 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.

За 20 сентября с временно оккупированной территории Запорожской области эвакуировали 917 человек, в том числе 163 детей.

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы о присоединении" к РФ.

21 сентября Институт изучения войны сообщил, что псевдореферендумы не помогут РФ изменить ситуацию с комплектацией армии, однако приведут к усилению ядерного шантажа.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит псевдореферендумы на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья.

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