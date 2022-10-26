Об этом сообщили в телеграмме Запорожской ОВА.

В Запорожском направлении за сутки ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на содержании занятых рубежей. В течение 25 октября оккупанты вдоль всей линии фронта били по позициям украинских военных по танкам, реактивной и ствольной артиллерии.

Россияне повредили гражданскую инфраструктуру в районе Железнодорожного, Новоандреевки, Малиновки, Полтавки, Дорожнянки, Перображенки, Степного, Малых Щербаков, Орехова, Гуляйполя, Новоданиловки, Ольговского, Белогорья, Малой Токмачки и Красного.

"Поступило 21 сообщение о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - отметили в ОВА.

В течение 25 октября с временно оккупированной территории были эвакуированы 94 гражданских, в том числе 13 детей.

25 октября писали, что в Волковку Запорожской области прибыла очередная партия окупантов вместо тех, которых ликвидировали украинские войска. Они выискивают у населения пищу и возможность помыться.

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