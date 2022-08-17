Об этом сообщается в отчете Генштаба.

Авдеевское направление

На Авдеевском направлении противник продолжил огненное влияние у Авдеевки, Нью-Йорка, Песков, Водяного, Опытного и Невельского. Нанес авиаудару неподалеку от Марьинки. Враг имеет частичный успех в направлении населенного пункта Опытное.

Новопавловское и Запорожское направления

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого поражения районов населенных пунктов Большая Новоселка, Константиновка, Павловка, Солнцевка, Ольговское, Угледар, Чаривное, Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка.

"С целью уточнения позиций огневых средств и корректировки огня оккупанты задействовали БпЛА. Захватчики предприняли безуспешную попытку продвинуться в направлении Шевченко и имеют частичный успех в направлении Новомихайловки", - рассказали в Генштабе.

Авиаудары зафиксированы у Щербаков, Малых Щербаков и Зализнычого.

Южнобужское направление

"Российский противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания силами обороны благоприятных условий для перехода в контрнаступление. Применением имеющихся огневых средств пытается нанести максимальные потери нашим подразделениям вдоль линии столкновения. Не прекращается ведение воздушной разведки .

Россияне нанесли авиационны удары недалеко от Белогорки, Лозового, Белой Криницы и Посад-Покровского.

Агрессор пытался улучшить тактическое положение в направлении Белогорки. Наши воины полностью поломали планы оккупантов и отбросили на предыдущие позиции.

"В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи по поддержке действий наземной группировки войск. В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования", - пишет Генштаб.

17 августа стало известно, что на Сиверском направлении россияне работают над тем, чтобы улучшить фортификационное оборудование позиций.

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