В Запорожской области призвали избегать скоплений на Пасху, а в Харьковской области запретили посещать кладбища
Жителей Запорожской области просят не собираться большими группами на Пасху, а в Харьковской области запретили посещать кладбища в эти дни
Об этом информирует глава Запорожской ОВА Юрий Малашко .
"Не стоит надеяться на затишье в праздничные дни, потому что не исключается возможность вражеских атак", – говорит начальник региона.
Малашко призывает жителей Запорожской области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях. А кроме того, призывали избегать скоплений на Пасху
"Проведите Пасхальные праздники в безопасности. Берегите себя и своих близких!", – добавил глава ОВА.
Харьковская ОВА сообщает, что из-за высокой минной опасности во время Пасхальных праздников запрещено посещать кладбища.
"Решениями местных органов власти в тесном сотрудничестве с подразделениями ГСЧС и Нацполицией определен перечень кладбищ, которые запрещено посещать во время Пасхальных праздников. В первую очередь это касается тех населенных пунктов, которые находились во временной оккупации и где происходили активные боевые действия", - сказал глава области Олег Синегубов.
Ограничения на передвижение во время комендантского часа в Пасхальные праздники останутся без изменений.
- В Пасхальную ночь, 16 апреля, комендантский час в Киеве продлится с 00:00 до 05:00, службы будут проходить онлайн и транслироваться по телевидению, а праздничные корзины можно будет посвятить утром.
- В Херсонской области запретили посещение кладбищ и мест захоронений, а также проведение богослужений в храмах в период комендантских часов во время Пасхальных праздников.
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