В Запорожской области призвали избегать скоплений на Пасху, а в Харьковской области запретили посещать кладбища

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Юрий Малашко .

"Не стоит надеяться на затишье в праздничные дни, потому что не исключается возможность вражеских атак", – говорит начальник региона.

Малашко призывает жителей Запорожской области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях. А кроме того, призывали избегать скоплений на Пасху

"Проведите Пасхальные праздники в безопасности. Берегите себя и своих близких!", – добавил глава ОВА.

Харьковская ОВА сообщает, что из-за высокой минной опасности во время Пасхальных праздников запрещено посещать кладбища.

"Решениями местных органов власти в тесном сотрудничестве с подразделениями ГСЧС и Нацполицией определен перечень кладбищ, которые запрещено посещать во время Пасхальных праздников. В первую очередь это касается тех населенных пунктов, которые находились во временной оккупации и где происходили активные боевые действия", - сказал глава области Олег Синегубов.

Перечень опасных кладбищ .

Ограничения на передвижение во время комендантского часа в Пасхальные праздники останутся без изменений.