В Запорожской области под обстрелом погиб экснардеп Жвания

Это подтвердил источник Укринформа в областной прокуратуре.

По информации правоохранителей, это произошло 9 мая. В авто попал вражеский снаряд, произошел взрыв.

О гибели Жвании 9 мая сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что у экснардепа было гражданство РФ.

"Он был неофициальным представителем российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" В этой истории вопросов больше, чем ответов, особенно, что он делал в "серой зоне", - рассказал советник.

Также о смерти экснардепа сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Мои источники в силовых органах подтверждают гибель Жвании от артиллерийских обстрелов вблизи блокпоста оккупантов села Новопокровка Запорожской области. Жвания пытался покинуть подконтрольную Украине территорию, на временно оккупированной территории его встречали сотрудники ФСБ - должны были доставить в Москву, а затем обратно в Украину", Мосийчук.

По данным прокуратуры , 9 мая вблизи с. Белогорье Пологовского района на блокпоста оккупантов под вражеским обстрелом оказался автомобиль с двумя гражданскими. В результате прямого попадания снаряда транспортное средство взорвалось. Пассажир скончался на месте, водитель получил ранение.