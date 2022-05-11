В Запорожской области под обстрелом погиб экснардеп Жвания
В Пологовском районе Запорожской области из-за обстрела россиянами автомобиля на блокпоста оккупантов погиб бывший народный депутат Украины Давид Жвания
Это подтвердил источник Укринформа в областной прокуратуре.
По информации правоохранителей, это произошло 9 мая. В авто попал вражеский снаряд, произошел взрыв.
О гибели Жвании 9 мая сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Он отметил, что у экснардепа было гражданство РФ.
"Он был неофициальным представителем российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" В этой истории вопросов больше, чем ответов, особенно, что он делал в "серой зоне", - рассказал советник.
Также о смерти экснардепа сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.
"Мои источники в силовых органах подтверждают гибель Жвании от артиллерийских обстрелов вблизи блокпоста оккупантов села Новопокровка Запорожской области. Жвания пытался покинуть подконтрольную Украине территорию, на временно оккупированной территории его встречали сотрудники ФСБ - должны были доставить в Москву, а затем обратно в Украину", Мосийчук.
По данным прокуратуры , 9 мая вблизи с. Белогорье Пологовского района на блокпоста оккупантов под вражеским обстрелом оказался автомобиль с двумя гражданскими. В результате прямого попадания снаряда транспортное средство взорвалось. Пассажир скончался на месте, водитель получил ранение.
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