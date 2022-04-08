В Запорожской области оккупанты запретили мужчинам выезд с оккупированной территории и проводят принудительную мобилизацию, - ОВА

Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.



Так, в Запорожской области российские оккупанты запретили выезд мужчинам в сторону подконтрольной украинским властям территории. Враг начал принудительную мобилизацию в ряды так называемой преступной народной милиции на некоторых временно оккупированных территориях. Россияне периодически задерживают мужчин на блокпосте в Васильевке. Также ведут перепись лиц мужского пола", – говорится в сообщении.



По словам представителя в области растет дефицит товаров первой необходимости.



В Каменке, Пологовского района, заметили кадыровцев на автомобилях, с пометкой перечеркнутой буквой Z. Они посещали гражданские помещения и проверяли документы. Также они запугивали тем, что ВСУ скоро разбомбят весь поселок.



Также российские войска находятся в Кирилловской громаде. Как сообщил голова громады, колонна российской техники прошла косой Федотовой, заехала на остров Бирючий. Там оставили часть техники. Россияне пытаются склонить к сотрудничеству работников поселкового совета.



По состоянию на утро 8 апреля подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 20 оккупантов, 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 2 беспилотных летательных аппарата и 10 автомобилей.



Иван Арефьев добавил, что 7 апреля над городом Запорожье была уничтожена одна крылатая ракета. Также пиротехники ГСЧС уничтожили 2 взрывоопасных предмета, обнаруженных на открытой территории в Запорожском районе: кассетный элемент КОБЕ ЗБЗО и гранату ПГ-7Л, представляющие реальную угрозу гражданам, а также безопасные остатки РСЗО "Смерч".

Напомним, Российская Федерация после дислокации войск на Севере Украины планирует привлечь их к новым боям на Донбассе.

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