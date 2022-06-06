В Запорожской области оккупанты захватили территорий больше, чем в Донецкой области, - депутат облсовета Лишенко
Сергей Лышенко, волонтер, депутат Запорожского облсовета рассказал, что в Запорожской области оккупантами временно захвачены полностью три района
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Почти полностью оккупирован Пологовский район, который является наибольшим по площади. Еще осталась небольшая часть бывшего Ореховского и Гуляйпольского районов. На самом деле в процентах и площади Запорожской области захвачено территорий больше чем в Донецкой области", - отметил Лышенко.
Также депутат Запорожского облсовета добавил, что Запорожская область вышла на третью позицию с первых дней войны по захваченным территориям.
"У нас захвачено только меньше чем в Луганской и Херсонской областях. Поэтому 60% - это выходит по количеству населения. Город Запорожья с населением 600 тыс. находится на неоккупированной территории", - подытожил Лышенко.
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