Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Почти полностью оккупирован Пологовский район, который является наибольшим по площади. Еще осталась небольшая часть бывшего Ореховского и Гуляйпольского районов. На самом деле в процентах и площади Запорожской области захвачено территорий больше чем в Донецкой области", - отметил Лышенко.

Также депутат Запорожского облсовета добавил, что Запорожская область вышла на третью позицию с первых дней войны по захваченным территориям.

"У нас захвачено только меньше чем в Луганской и Херсонской областях. Поэтому 60% - это выходит по количеству населения. Город Запорожья с населением 600 тыс. находится на неоккупированной территории", - подытожил Лышенко.

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