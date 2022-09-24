Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

В Запорожском направлении ситуация за последние сутки существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей. В течение 23 сентября россияне обстреляли украинские позиции по танкам, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

За сутки оккупанты накрыли огнем гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Малых Щербаков, Гуляйполя, Полтавки, Железнодорожного, Новопавловки, Темировки, Яблочного, Красного, Приморского, Нестерянки, Новоандреевки, Билогиря, Ольговского, Малиновки, Дорожнянки.

"Поступило 72 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками".

Также 23 сентября с временно оккупированных территорий были эвакуированы 1065 гражданских, в том числе 218 детей.

24 сентября россияне нанесли удары по Запорожью, попав в дом, пострадавшие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb