Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 15 июля.

"Противник продолжает использовать гражданские учреждения здравоохранения временно захваченных территорий Украины в собственных целях. В частности, установлено, что в населенном пункте Показное Запорожской области, из здания Михайловского психоневрологического интерната, вывезено около 200 пациентов в неизвестном направлении, а обслуживающий персонал уволен", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ добавили, что в дальнейшем на территории и в помещениях интерната запланировано размещение военного госпиталя для лечения раненых российских военнослужащих.

Авиация ВСУ за день нанесла 9 ударов по районам скопления личного состава

Также, украинские военные в течение суток уничтожили 6 разведывательных вражеских БПЛА.



Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 склада боеприпасов, 4 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны противника.

На фронте произошло 28 боевых столкновений. Ситуация по направлениям

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Устиновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Железный Мост Черниговской области; Белокопытово и Прогресс Сумской области и Козача Лопань, Ветеринарное и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Дворична, Красное Первое, Колодязное, Новомлынск и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел бесполезные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Ивано-Дарьевки, Федоровки и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Марково, Хромово, Дилиевка, Васюковка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. В то же время враг осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Невельское, Первомайское, Степное и Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Катериновка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Никольского Херсонской области.

Россияне атаковали территорию Украины 2 "шахедами" и 2 зенитными ракетами

В течение суток армия РФ нанесла ракетно-авиационный удар двумя иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. В результате успешной боевой работы ПВО Украины уничтожены два ударных БПЛА.



Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара и совершил 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.