В Запорожской области оккупанты удерживают более 200 мирных жителей, - ОВА
На временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики удерживают в заложнике 208 мирных жителей
Об этом сообщает в Медиацентре начальник Запорожской ОВА Александр Старух.
"В заложниках окупантов в Запорожской области было 540 человек. Из них 208 до сих пор задержаны россиянами", - сказал Старух.
Глава региона подчеркнул, что оккупанты российской армии постоянно задерживают мирное население Запорожской области – частично с целью получения выкупа или для шантажа.
Старух сообщил, что оккупанты до сих пор удерживают городского голову Днепрорудного.
Также рашисты перекрывают пункты выезда и запрещают украинцам покидать оккупированные территории. Сейчас более тысячи человек ожидают возможности уехать.
- 12 октября городской голова Энергодара Дмитрий Орлов рассказал , что российские военные вывезли украинских детей из оккупированного Энергодара на временно неподконтрольную территорию Крыма.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил , что российские захватчики незаконно удерживают на блокпосте в Васильевке 4 тыс. человек.
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