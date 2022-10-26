Об этом сообщает в Медиацентре начальник Запорожской ОВА Александр Старух.

"В заложниках окупантов в Запорожской области было 540 человек. Из них 208 до сих пор задержаны россиянами", - сказал Старух.

Глава региона подчеркнул, что оккупанты российской армии постоянно задерживают мирное население Запорожской области – частично с целью получения выкупа или для шантажа.

Старух сообщил, что оккупанты до сих пор удерживают городского голову Днепрорудного.

Также рашисты перекрывают пункты выезда и запрещают украинцам покидать оккупированные территории. Сейчас более тысячи человек ожидают возможности уехать.

12 октября городской голова Энергодара Дмитрий Орлов рассказал , что российские военные вывезли украинских детей из оккупированного Энергодара на временно неподконтрольную территорию Крыма.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил , что российские захватчики незаконно удерживают на блокпосте в Васильевке 4 тыс. человек.

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