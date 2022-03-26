В Запорожской области оккупанты склоняют украинцев к коллаборационизму, охотятся на тех, кто не подчиняется им, и угрожают журналистам, - ОВА

Об этом заявили в Запорожской ОВА .



"В Мелитополе кафиры начали охоту на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам. Так, представители российской комендатуры города собирают глав ОСМД и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты"", - говорится в сообщении.



Фашистами россияне называют тех, кто не соглашается, что Мелитополь – это Россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, считает украинские власти легитимными.



Журналисты, работающие на оккупированной части Запорожской области, получают угрозы и требования перестать работать в пользу Украины. Россияне запугивают их заключением по статье "Терроризм" УК РФ, если издания продолжат информационную деятельность. Редакция запорожского сайта 061.ua получила подобные требования.



"По нашей информации в Бердянске продолжается давление со стороны оккупантов на тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города и заботится о безопасности гражданских жителей. В то же время украинцы, являющиеся сотрудниками критической инфраструктуры, даже на волонтерских началах, продолжают работать и выполнять свои должностные обязанности", – отметили в ОВА.



В поселок Кирилловка приехали российские военные и представились жителям и местным властям как "военная комендатура города Мелитополя", а затем предложили "сотрудничество".



"Председатель Кирилловского поссовета от "предложения" отказался и направил оккупантов во всем известном направлении", - подчеркнули в ОВА.



Жители Запорожья вместе с терробороной и другими силовыми структурами готовят город к обороне.



"Активисты активно изготавливают маскировочные сетки, спальные мешки, шапки "кикиморы". Кроме того, организуют сбор одежды, обуви, медикаментов и других вещей первой необходимости. Для военного госпиталя, теробороны, блокпостов готовят и передают домашнюю пищу". с первых дней активной фазы войны производят противотанковые ежи, буржуйки, бронежилеты и т.д.", - отметили в Запорожской ОВА.

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