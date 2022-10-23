В Запорожской области оккупанты накрыли огнем 18 гражданских объектов
В Запорожской области 22 октября россияне повредили 18 объектов гражданской инфраструктуры в районе 19 населенных пунктов
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .
На Запорожском направлении ситуация за сутки существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. В течение 22 октября они по всей линии фронта обстреляли позиции украинских военных из танков, реактивной и ствольной артиллерии.
Захватчики били по гражданской инфраструктуре в районе Заречного, Гуляйполя, Степного, Запорожья, Орехова, Темировки, Щербаков, Дорожнянки, Степногорска, Новоданиловки, Ольговского, Белогорья, Новоандреевки, Чаривного, Малиновки, Полтавки, Зализничного, Малой Токмачки та Малых Щербаков.
"Поступило 18 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - подчеркнули в Запорожской ОВА.
За 22 октября с временно оккупированной территории эвакуировали 247 человек, в том числе 52 детей.
- В ночь на 23 октября российские военные атаковали Запорожье дронами-камикадзе, а Запорожский район - ракетами С-300. Пострадала школа.
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