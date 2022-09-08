Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

В Запорожском направлении 7 сентября ситуация существенно не изменилась. Россияне сосредоточены на содержании занятых рубежей. В течение суток они обстреляли позиции ВСУ по танкам, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта. Украинские военные дают врагу отпор.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Красное, Яблоковое, Новоданиловка, Малая Токмачка, Бурлацкое, Каменское, Орехов, Дорожнянка, Новоандреевка, Железнодорожное, , Малые Щербаки. Поступили 27 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.

В течение 7 сентября с временно оккупированной территории были эвакуированы 1241 человек, в том числе 300 детей.

6 сентября в Запорожской области в селе Малая Токмачка в результате российских обстрелов погибли три человека.

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