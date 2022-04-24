В Запорожской области оккупанты готовят провокации с целью обвинения украинских военных
Российские оккупанты планируют в Запорожской области проводить провокации с целью обвинения украинских воинов. Жители Бердянска получают сообщения, что ВСУ якобы готовят обстрелы
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
"Жители Бердянска сообщают, что на их телеграм-каналы начинают поступать сообщения с российских номеров с текстом о том, что ВСУ якобы готовят обстрелы и бомбардировки мирных населенных пунктов района", – говорится в сообщении.
В ОВА отмечают, что таким образом можно говорить о том, что россияне планируют провокации с целью обвинить украинских воинов. В сообщении отмечают, что украинская армия никогда не атаковала и не будет атаковать, если есть хотя бы малейшая угроза жизни или здоровью мирных жителей.
Также военной администрации стало известно, что в Бердянске оккупанты помимо осмотра автомобилей теперь стали останавливать и пешеходов. Россияне проверяют документы и переписывают паспортные данные, осматривают вещи, обследуют тела украинцев на наличие татуировок.
- Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска на временно оккупированных территориях Запорожья используют террористические методы, отбирая у местных их собственность, распространяя фейки о желании граждан войти в состав РФ и возвращая "советское прошлое".
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