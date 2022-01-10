В Запорожской области обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времен прошлых войн
В городе Васильевка, Запорожской области, пиротехники обезвредили 100-килограммовую авиабомбу
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Опасный предмет 9 января обнаружили местные жители на территории частного домовладения на улице Чкалова в Васильевке.
Сотрудники ГСЧС выяснили, что это 100-килограммовая авиабомба времен прошлых войн. Оперативная группа наблюдала за разминированием предмета в режиме реального времени посредством информационно-аналитической панели.
Пиротехники обезвредили бомбу, а также дополнительно обследовали место находки. Как отмечают спасатели, угрозу местным жителям ликвидировали.
От ГСЧС привлекли 8 единиц техники и 24 сотрудника. Также для охраны места опасной находки были задействованы правоохранители.
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