В Запорожской области нашли повешенным военного-контрактника: полицейские подозревают, что он совершил самоубийство
В Бердянске (Запорожская область) нашли повешенным военного-контрактника, полицейские предварительно предполагают, что он совершил самоубийство, однако говорят, что раньше мужчина не говорил о намерениях уйти из жизни
Об этом рассказали hromadske в пресс-службе полиции Запорожской области.
Правоохранители получили уведомление о смерти военного 27 января. Они нашли мужчину повешенным в гараже на улице Ивана Франко. У него не было предсмертной записки.
Военным оказался житель Бердянска 1988 года. Полицейские квалифицировали дело как самоубийство по статье 115 УК Украины.
Полицейские направили дело на расследование в Запорожскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере.
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