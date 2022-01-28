В Запорожской области нашли повешенным военного-контрактника: полицейские подозревают, что он совершил самоубийство

Об этом рассказали hromadske в пресс-службе полиции Запорожской области.



Правоохранители получили уведомление о смерти военного 27 января. Они нашли мужчину повешенным в гараже на улице Ивана Франко. У него не было предсмертной записки.



Военным оказался житель Бердянска 1988 года. Полицейские квалифицировали дело как самоубийство по статье 115 УК Украины.



Полицейские направили дело на расследование в Запорожскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере.

Напомним, что на территории Южмаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся. Нацгвардейца задержали: ему грозит пожизненное заключение.

Артемий Рябчук, расстрелявший военных на территории Южмаша, рассказал хронологию своих действий.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему военных на территории Южмаша.

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