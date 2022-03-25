В Запорожской области на полтора дня введут комендантский час
С 20:00 субботы 26 марта на территории Запорожской области будет введен комендантский час, который закончится в 05:00 в понедельник 28 марта
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
"С 20:00 субботы 26 марта будет введен комендантский час, который закончится в 05:00 в понедельник 28 марта. Просим руководителей предприятий, относящихся к критической инфраструктуре, своевременно подать заявки на оформление пропусков. Всех просим отнестись с пониманием. Город должен работать! Город должен защищаться!", - написал Старух.
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