В Запорожской области на полтора дня введут комендантский час

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.



"С 20:00 субботы 26 марта будет введен комендантский час, который закончится в 05:00 в понедельник 28 марта. Просим руководителей предприятий, относящихся к критической инфраструктуре, своевременно подать заявки на оформление пропусков. Всех просим отнестись с пониманием. Город должен работать! Город должен защищаться!", - написал Старух.





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