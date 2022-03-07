В Запорожской области кадыровцы на танке обстреляли и переехали авто с работниками Укрпочты, развозившими пенсию, - ОВА
В субботу, 5 марта, в Запорожской области российские оккупанты на танке обстреляли и переехали автомобиль Укрпочты с работниками, развозившими пенсии
Об этом сообщает в Telegram Запорожская областная военная администрация.
По данным ОВА, преступление совершили кадыровцы.
"Военные-кадыровцы на танке обстреляли авто Укрпочты и переехали автомобиль. На месте погибли мужчина и женщина. Все это зафиксировано на фото. Сотрудники Укрпочты развозили пенсии и почту по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехов, Омельник, Егоровка и Новоселовка. По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка навстречу гражданской машине выехал танк. Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ российские солдаты издали открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, автомобиль находится на дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка, а забрать тела погибших пока невозможно.
"Вчера (6 марта, - ред.) коллеги из Укрпочты попытались забрать погибших коллег, поскольку надеялись, что кто-то выжил. Но, прибыв на место трагедии, они успели только сфотографировать место происшествия, потому что начали появляться танки оккупантов и оставаться на этом месте было опасно для жизни. Разбитая машина с телами погибших сотрудников Укрпочты осталась стоять в поле.По словам работников Укрпочты, это были военные-кадыровцы. В связи с проведением боевых действий на этом участке местности и передвижением военной техники оккупантов, эвакуация тел погибших в настоящее время невозможна", - говорится в сообщении.
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