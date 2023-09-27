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В Запорожской области из 5 населенных пунктов эвакуированы все дети, - ОВА

27 сентября, 2023 среда
12:19
Война с Россией

Из пяти населенных пунктов Запорожской области, расположенных вблизи зоны боевых действий, эвакуировали всех детей

Об этом сообщил заместитель главы Запорожской областной военной администрации Евгений Мироненко в эфире "Радио Свобода".

Отмечается, что речь идет о городе Гуляйполе, селах Преображенка и Новопавловка в Пологовском районе, а также о Степногорске Васильевского района. Кроме того, всех детей также вывезли и из села Егоровка Пологовского района.

В общей сложности, по данным главы ОВА, из вышеупомянутых населенных пунктов вывезли 59 детей.

"Там мы полностью отработали и всех детей мы эвакуировали с семьями. По Степногорску тоже очень четко все отработано. В настоящее время никакой семьи с детьми там нет. И вообще там по гражданскому населению тоже такая вот ситуация у нас", - – сказал Мироненко.

По его словам, по состоянию на 22 сентября из Степногорска в Запорожье выехали 82 человека, 39 из которых - дети. Сейчас в поселке нет ни одного жителя. Тем временем из сел Преображенка, Егоровка, Гуляйполя и Новопавловка вывезли 47 человек, из них 20 – это дети.

Эвакуация детей из прифронтовых регионов: что известно

В марте 2023 года Кабинет Министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей по сопровождению одного из родителей или другого законного представителя из зон активных боевых действий.

10 июля власти Сумской области после консультаций с военными приняли решение об эвакуации людей с приграничных территорий.

Впоследствии из-за постоянных вражеских обстрелов в Харьковской области также объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из Волчанской общины, расположенной у границы с Россией.

5 августа из девяти населенных пунктов Донецкой области, расположенных вблизи районов ведения боевых действий, принудительно эвакуировали еще 130 детей.

13 августа глава Запорожской ОВА Юрий Малашко заявил, что Совет обороны области решил обратиться к правительству о принудительной эвакуации семей с детьми с линии фронта.

Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко сообщил , что процедура принудительной эвакуации детей из-под обстрелов существует, нет принятого политического волевого решения забирать их у родителей.

22 августа украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию всех мирных жителей.

Также впоследствии начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко отметил , что в прифронтовых населенных пунктах Донецкой области остаются 89 детей, их планируют эвакуировать в ближайшие недели.

Между тем 29 августа в пяти населенных пунктах Запорожской области объявили принудительную эвакуацию 54 детей. За это проголосовали на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Общество
Украина
оккупированные территории
Запорожская область
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