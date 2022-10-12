В Запорожской области 12 октября специалисты будут взрывать взрывоопасные предметы
В Запорожском районе с 12.00 до 14.00 12 октября проведут контролируемые подрывы взрывоопасных предметов. В ОВА просят сохранять спокойствие
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .
"С 12.00 до 14.00 будут проведены контролируемые подрывы остатков взрывоопасных предметов в населенных пунктах Запорожского района соответственно подготовленными специалистами", - подчеркнули в администрации.
Местные призывали сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и информационную тишину.
- 12 октября в Полтавской области будут продолжаться учебные стрельбы , поэтому местных предупредили о выстрелах.
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