Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

"С 12.00 до 14.00 будут проведены контролируемые подрывы остатков взрывоопасных предметов в населенных пунктах Запорожского района соответственно подготовленными специалистами", - подчеркнули в администрации.

Местные призывали сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и информационную тишину.

12 октября в Полтавской области будут продолжаться учебные стрельбы , поэтому местных предупредили о выстрелах.

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