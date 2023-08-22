В Запорожском горсовете сообщили, что за минувшие сутки россияне 96 раз обстреляли область

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Россияне продолжают обстреливать Запорожье и область. За минувшие сутки российские оккупанты 96 раз обстреляли Запорожскую область, из них 83 раза - из артиллерии. В частности, речь идет о населенных пунктах, которые находятся близко к линии разграничения. Ночь сегодня для Запорожья была беспокойной и из-за ракетной атаки. Россияне применили для атаки две ракеты "Искандер". Ударили они по промышленному предприятию", - рассказал Кирильчук.

Депутат горсовета добавил, что этой ночью россияне атаковали Запорожье и беспилотниками

"В результате ночной атаки по Запорожью произошло возгорание промышленного объекта. К счастью, в результате слаженных действий наших спасателей, пожар был ликвидирован. Однако было повреждено 14 автомобилей, из них 4 грузовых авто. Также пострадали близлежащие жилые дома. Более 20 граждан уже обратились за материальной помощью, чтобы ликвидировать повреждения их жилья. Кроме того, россияне атаковали город беспилотниками, но наша ПВО сработали на отлично. По предварительной информации, нашим силам ПВО удалось ликвидировать все "шахеды", которыми россияне атаковали Запорожье этой ночью", - добавил он.