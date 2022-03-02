В Запорожье жители Энергодара стали стеной в защиту города и заблокировали вход оккупантам

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram .



"Уже третий раз Энергодар встает плотной стеной на въезде в город, блокируя вход оккупантам. Тысячи людей пришли показать, что их не нужно спасать. Что они в своей стране, на своей земле. Что Энергодар – это Украина!" – написал он.





Местные жители сказали, что кафиры хотели поставить контрольно-пропускной пункт на дороге между Энергодаром и Днепровским поворотом.



Впоследствии люди вернулись по домам, но готовы мобилизоваться снова.

Напомним, по состоянию на 1 марта возле Энергодара продолжался бой, кафиры хотели прорваться в Запорожскую АЭС.

В сети также появилось видео, как люди встречали российскую военную технику по пути к АЭС и пели Гимн Украины, а враг ударил по людям.