В Запорожье жители Энергодара стали стеной в защиту города и заблокировали вход оккупантам
Жители города Энергодар в Запорожской области вышли на встречу оккупантам с флагами Украины и не пускают врага в город
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram .
"Уже третий раз Энергодар встает плотной стеной на въезде в город, блокируя вход оккупантам. Тысячи людей пришли показать, что их не нужно спасать. Что они в своей стране, на своей земле. Что Энергодар – это Украина!" – написал он.
В сети также появилось видео, как люди встречали российскую военную технику по пути к АЭС и пели Гимн Украины, а враг ударил по людям.
- Напомним, по состоянию на 1 марта возле Энергодара продолжался бой, кафиры хотели прорваться в Запорожскую АЭС.
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