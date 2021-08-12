В Запорожье женщина облила себя бензином и подожгла

Об этом сообщается на странице в Facebook запорожского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Спасать женщину прибыли фельдшерская и реанимационная бригады. Пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей II-III степени (90%) и ожог верхних дыхательных путей. Ее госпитализировали в больницу в Запорожье.

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