Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Он сообщил, что в результате удара погибли 13 человек, среди них маленький ребенок. Пятеро человек считаются без вести пропавшими.

Куртев заявил, что 6 марта в Запорожье объявляют День траура.

"Это большое горе для всего Запорожья. Поэтому завтрашний день объявляется в нашем городе Днем траура. Давайте вместе почтим светлую память каждого, чья жизнь навсегда оборвалась той трагической мартовской ночью", - написал он.

Также секретарь Запорожского горсовета поблагодарил спасателей ГСЧС, которые почти четыре дня проводили поисково-спасательные работы на месте трагедии.