В Запорожье завершили поисковые работы после удара по многоэтажке: пять человек считаются без вести пропавшими
В Запорожье завершили поисково-спасательные работы в доме, в который 2 марта попала российская ракета
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Он сообщил, что в результате удара погибли 13 человек, среди них маленький ребенок. Пятеро человек считаются без вести пропавшими.
Куртев заявил, что 6 марта в Запорожье объявляют День траура.
"Это большое горе для всего Запорожья. Поэтому завтрашний день объявляется в нашем городе Днем траура. Давайте вместе почтим светлую память каждого, чья жизнь навсегда оборвалась той трагической мартовской ночью", - написал он.
Также секретарь Запорожского горсовета поблагодарил спасателей ГСЧС, которые почти четыре дня проводили поисково-спасательные работы на месте трагедии.
- 2 марта ночью российская армия нанесла ракетный удар по жилой многоэтажке в Запорожье.
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