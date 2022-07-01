В Запорожье заработал первый в Украине Центр помощи спасенным от войны

Об этом сообщает "Суспільне".

Как отмечает вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина, в настоящее время в Запорожье находятся около 85 тысяч внутренних переселенцев. Транзитом город ежедневно проезжают от 500 до 700 человек.

В Центре, в частности, работают профильные специалисты, которые будут оказывать информационную, гуманитарную, социальную, психологическую и юридическую помощь. Для удобства создали и онлайн-платформу – "Аврора".

"Помощь может быть предоставлена конфиденциально, с учетом интересов этого человека пострадавшего. Если человек решит переезжать, он не потеряет связь с нами, кейс-менеджер с ним будет работать дистанционно, и там, куда он переедет, он сможет получать индивидуальную помощь", – сказал заместитель представителя фонда ООН в сфере народонаселения Павел Замостьян.

Сообщается, что каждому обратившемуся в Центр будут выдавать специальную "карту клиента" с уникальным QR-кодом. По ней можно будет получать пособие в любом регионе Украины.

"Если человек планирует переехать в другое место, где будет работать такой же Центр, то специалисты этого Центра могут отсканировать QR-код и увидеть всю историю работы с этими клиентами", - объясняет программный директор фонда "Улыбка UA" Анна Чернова.

Как передает "Суспільне", в центре исповедуют принцип "равный - равному", поскольку в команде большинство - это вынужденные переселенцы из Бердянска, Пологов, Мелитополя, ранее работавшие в социальной сфере.

Помимо стационарной площадки на базе логистического хаба работают и мобильные бригады социально-психологической поддержки.

"Они имеют возможность выезжать на случаи домашнего или других видов насилия, гендерного обусловленного насилия, и консультировать людей на месте", - заявила Чернова.

По словам вице-премьер-министра, запорожский опыт организации Центра помощи будет использоваться при создании сети подобных центров в других областях Украины.