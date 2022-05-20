В Запорожье зафиксировали случаи дезертирства военных РФ

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

В ОВА также отмечают, что деморализованные россияне продолжают нарушать права украинцев.

"Российские военные преступники продолжают запугивать гражданских и наносить значительный материальный ущерб мирному населению. Нарушают права и свободу гражданских лиц, запрещают свободное передвижение и перемещение на территорию, контролируемую Украиной", - говорится в отчете.

В Запорожской области зафиксировали случаи дезертирства.

"В то же время личный состав врага деморализован, ведь обещанные выплаты за участие в боевых действиях командование российских оккупационных войск не производится. Зафиксированы случаи дезертирства отдельных военнослужащих оккупационных войск", - сообщают в ОВА.

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