В Запорожье зафиксировали случаи дезертирства военных РФ
В Запорожской области были зафиксированы случаи дезертирства российских военных-оккупантов
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
В ОВА также отмечают, что деморализованные россияне продолжают нарушать права украинцев.
"Российские военные преступники продолжают запугивать гражданских и наносить значительный материальный ущерб мирному населению. Нарушают права и свободу гражданских лиц, запрещают свободное передвижение и перемещение на территорию, контролируемую Украиной", - говорится в отчете.
В Запорожской области зафиксировали случаи дезертирства.
"В то же время личный состав врага деморализован, ведь обещанные выплаты за участие в боевых действиях командование российских оккупационных войск не производится. Зафиксированы случаи дезертирства отдельных военнослужащих оккупационных войск", - сообщают в ОВА.
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