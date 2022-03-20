В Запорожье зафиксировали использование оккупантами формы ВСУ для диверсий
В Запорожской области зафиксировали случаи использования оккупантами формы ВСУ для проведения диверсионных действий
Об этом сообщает спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.
"Российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны. Есть случаи, когда кафиры используют форму ВС Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий на территории Запорожского края", - говорится в сообщении.
На временно оккупированной территории Запорожской области фиксируют случаи, когда российские военные продолжают беспричинно задерживать и не пропускать гуманитарные конвои. Российские террористы также распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию.
"Гражданам обещают отмену кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса. Такие факты были зафиксированы в Бердянском, Мелитопольском, Васильевском и Пологовском районах", – добавляет Арефьев.
- Напомним, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Киеве задержано 127 диверсантов, в том числе 14 групп.
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