В Запорожье задержали двух женщин, подозреваемых в передаче врагу личных данных бойцов ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Да, одна из фигуранток пыталась выявить локации зенитно-ракетных комплексов ПВО на прифронтовой территории области. Также она сливала ФСБ фамилии и номера телефонов своих родственников - бойцов Вооруженных Сил Украины и их боевых собратьев, воюющих на передовой", - говорится в сообщении.

"Кроме этого, во время "дружеских разговоров" российская агентша записывала на диктофон свои разговоры с военными о тактике действий на поле боя, а затем посылала оккупантам соответствующие аудиофайлы", - добавили в спецслужбе.

Согласно сообщению, другая злоумышленница обходила прифронтовую местность и фиксировала места временного базирования личного состава и военной техники ВСУ.

Известно, что женщин дистанционно завербовал сотрудник ФСБ через Telegram-канал. Деньги за "задачу" жительницы Запорожья получали на банковскую карту – до 6 тыс. грн в гривневом эквиваленте. Во время обысков у обоих злоумышленниц изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором. Женщинам сообщили о подозрении в госизмене, им грозит пожизненное.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.