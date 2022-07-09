Об этом сообщает в телеграмме Запорожская ОВА .

"За прошедшие сутки враг совершил 43 обстрела позиций украинских защитников применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения", - говорится в сообщении.



Рашисты обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи населенных пунктов Приморское, Орехов и Гуляйполе. В общей сложности поступило 21 сообщение о разрушении в результате обстрелов российскими оккупантами.

В Орехове повреждены частные дома, некоторые в результате обстрелов загорелись. Известно, что пострадавших нет.

8 июля эвакуировались 1505 человек, из них 373 – дети.