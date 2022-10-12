Об этом в эфире Медиацентра рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух .



"С 30 сентября в Запорожье погибли более 70 человек, разрушены или повреждены многоэтажки, частные дома и объекты инфраструктуры. Террористы целенаправленно наносят удары ракетами точной наводки, что повлекло большое количество гражданских жертв", - заявил Старух.

В частности, в ночь на 12 октября никто не пострадал, впрочем были разрушения, которые спасатели быстро разобрали. В результате обстрелов российских оккупантов за прошедшие сутки, 11 октября, в Орехове погибли 7 мирных жителей и еще 2 - в Степногорске: "Среди погибших оказались работники электросетей, которые героически выполняли свою работу и восстанавливали инфраструктуру, заботясь о людях".

"Захватчик целенаправленно обстреливает мирные города и терроризирует население. Несмотря на это, Запорожская область живет, работает и держит оборону. Вместе мы выстоим, освободим свои территории и победим!", - добавил Старух.

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