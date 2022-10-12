В Запорожье за две недели в результате российских обстрелов погибли более 70 мирных жителей
С 30 сентября только в Запорожье от обстрелов российских оккупантов погибли более 70 мирных жителей города
Об этом в эфире Медиацентра рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух .
"С 30 сентября в Запорожье погибли более 70 человек, разрушены или повреждены многоэтажки, частные дома и объекты инфраструктуры. Террористы целенаправленно наносят удары ракетами точной наводки, что повлекло большое количество гражданских жертв", - заявил Старух.
В частности, в ночь на 12 октября никто не пострадал, впрочем были разрушения, которые спасатели быстро разобрали. В результате обстрелов российских оккупантов за прошедшие сутки, 11 октября, в Орехове погибли 7 мирных жителей и еще 2 - в Степногорске: "Среди погибших оказались работники электросетей, которые героически выполняли свою работу и восстанавливали инфраструктуру, заботясь о людях".
"Захватчик целенаправленно обстреливает мирные города и терроризирует население. Несмотря на это, Запорожская область живет, работает и держит оборону. Вместе мы выстоим, освободим свои территории и победим!", - добавил Старух.
- Ранее, в ночь на 9 октября, враг атаковал жилой сектор Запорожья, убив 14 человек и ранив более 70 человек .
- В ночь на 10 октября россияне нанесли по Запорожью ракетные удары, убив женщину и ранив 5 человек .
- Утром 11 октября оккупанты ударили по Запорожье 12 ракетами, убив 45-летнего мужчину .
- Во вторник, 11 октября, российские оккупанты ударили по Орехову и Степногорску Запорожской области по реактивным системам залпового огня и артиллерии.
- В Запорожской области 11 октября российские захватчики разрушили 46 объектов гражданской инфраструктуры в районе 21 населённого пункта.
- В ночь с 11 на 12 октября РФ атаковала Запорожье ракетами С-300, поврежден дом, из-под завалов достали трех человек.
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