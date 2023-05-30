Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области.

"За первые три часа выпало 42 мм, такое количество осадков соответствует месячной норме. Самый интенсивный ливень наблюдался с 14 до 15 часов, когда в городе было зарегистрировано стихийное метеорологическое явление - 30 мм за один час!" - отмечает ГСЧС.

В результате непогоды в нескольких районах областного центра на проезжие и пешеходные части дороги упали деревья, их распилили и убрали спасатели.

Кроме того, из-за обильных осадков были подтоплены подвалы жилых домов, складских и офисных помещений, а также одна из больниц города. Спасатели мотопомпами откачали более 100 кубометров воды.

В одном из поселков Запорожского района из-за ливня размокла и упала стена частного жилого дома, привалив пожилую женщину. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специнструмента освободили женщину и передали медикам, она госпитализирована. Угрозы жизни пострадавшей нет.