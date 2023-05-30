В Запорожье выпала двухмесячная норма осадков за 5 часов: подтоплены дома и больница, пострадала женщина
Во вторник, 30 мая, в Запорожье и Запорожском районе за 5 часов выпала почти двухмесячная норма осадков – 76,8 мм
Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области.
"За первые три часа выпало 42 мм, такое количество осадков соответствует месячной норме. Самый интенсивный ливень наблюдался с 14 до 15 часов, когда в городе было зарегистрировано стихийное метеорологическое явление - 30 мм за один час!" - отмечает ГСЧС.
В результате непогоды в нескольких районах областного центра на проезжие и пешеходные части дороги упали деревья, их распилили и убрали спасатели.
Кроме того, из-за обильных осадков были подтоплены подвалы жилых домов, складских и офисных помещений, а также одна из больниц города. Спасатели мотопомпами откачали более 100 кубометров воды.
В одном из поселков Запорожского района из-за ливня размокла и упала стена частного жилого дома, привалив пожилую женщину. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специнструмента освободили женщину и передали медикам, она госпитализирована. Угрозы жизни пострадавшей нет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное